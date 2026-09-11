A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FROSINONE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FROSINONE
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ceprano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.