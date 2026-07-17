A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud.