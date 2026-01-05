A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 5 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 gennaio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud.