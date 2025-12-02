A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 2 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 dicembre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Piacenza sud;
verso Bologna: Fidenza.