A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA IN ENTRATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA IN ENTRATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
Roma 23 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 23:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano e Torino/Brescia: Piacenza sud;
verso Bologna: Fidenza.