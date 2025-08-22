A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASERTA SUD. R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare a Pomigliano Villa Literno.
-sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.