A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASERTA SUD. R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASERTA CENTRO

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 maggio, per consentire attività di ispezione, lavori di manutenzione del cavalcavia e delle barriere di sicurezza e lavori di sostituzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in entrata verso Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare a Pomigliano Villa Literno.

Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.