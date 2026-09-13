A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 13 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Santa Maria Capua Vetere.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.