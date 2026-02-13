A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Lodi;
verso Bologna: Basso Lodigiano.