A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CALENZANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CALENZANO
Roma, 29 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 dicembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Barberino di Mugello.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.