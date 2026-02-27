A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CALENZANO
Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata verso Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Prato est, sulla A11 Firenze-Pisa nord.
