A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CALENZANO SESTO FIORENTINO
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Firenze: Firenze nord, sulla A1;
verso Bologna: Barberino di Mugello, sulla A1;
verso Pisa: Prato est, sulla A11 Firenze-Pisa nord.