A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 23 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Casalpusterlengo;
verso Bologna, i veicoli leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare a Piacenza sud, mentre i veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, non potranno entrare a Piacenza sud in considerazione del divieto in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza e pertanto dovranno entrare a Casalpusterlengo.