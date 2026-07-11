A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;
in entrata verso Bologna, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, per il quale non è possibile entrare a Piacenza sud.