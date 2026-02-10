A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Casalpusterlengo;
verso Bologna, i veicoli leggeri potranno entrare alla stazione di Piacenza sud. I veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto in peso, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, non potranno entrare a Piacenza sud ma dovranno entrare a Casalpusterlengo.