A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 5 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 gennaio, sarà chiusa l’entrata di Basso Lodigiano, in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione della stazione.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Casalpusterlengo;
verso Bologna: i veicoli leggeri potranno entrare alla stazione di Piacenza sud.
In considerazione del divieto in peso, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, i veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, non potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, ma dovranno utilizzare la stazione di Casalpusterlengo.
.