A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 24 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;
verso Bologna: Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), o Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.