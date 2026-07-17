A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BARBERINO DI MUGELLO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BARBERINO DI MUGELLO
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 22.00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in entrata verso Bologna.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenzuola Mugello, sulla A1 Direttissima.