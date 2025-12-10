A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ATTIGLIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ATTIGLIANO
Roma, 10 dicembre 2025 -Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Attigliano, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Orte.
Si precisa che, sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo, vige il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate.