A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI AREZZO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI AREZZO
Roma, 26 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Firenze.
In alternativa, percorrere la SR69 verso Valdarno ed entrare in A1 alla stazione di Valdarno.
In alternativa, percorrere la SR69 verso Valdarno ed entrare in A1 alla stazione di Valdarno.