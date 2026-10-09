A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ANAGNI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ANAGNI
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di irruvidimento della pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.