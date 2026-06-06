A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO ARDA OVEST R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI PIACENZA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO ARDA OVEST
R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI PIACENZA SUD
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, verso Bologna;
-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure a Fiorenzuola o Basso Lodigiano, sulla stessa A1.