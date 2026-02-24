A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO ARDA OVEST D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO ARDA OVEST
D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO BOLOGNA
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, verso Bologna.
Sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.
Di conseguenza, chi proviene dalla D21 Diramazione Fiorenzuola, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Fiorenzuola e rientrare dalla stessa verso Bologna. In ulteriore alternativa, proseguire sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino, percorrere la Complanare di Piacenza ed entrare in A1 verso Bologna.