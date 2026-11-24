A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, situata nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, verso Roma.
In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna; chi, invece, si trova all’interno dell’area di parcheggio, potrà immettersi regolarmente in A1.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.