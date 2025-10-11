A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud, sulla stessa A1, di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.