A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud, sulla stessa A1, di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.