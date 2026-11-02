A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
Si ricorda la chiusura, sulla A14, dell’entrata di Bologna Borgo Panigale, verso Ancona, per lavori di ammodernamento del cavalcavia di stazione, in modalità continuativa fino a sabato 19 dicembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.