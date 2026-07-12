A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA

Roma, 12 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.