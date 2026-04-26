A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma 26 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto o di Modena sud, sulla stessa A1.