A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALMONTONE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALMONTONE
Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di irruvidimento della pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.