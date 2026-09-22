A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALMONTONE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALMONTONE
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 5:00 di sabato 26 settembre, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.