A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALDICHIANA

Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monte San Savino o di Chiusi Chianciano Terme.