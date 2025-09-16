A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALDARNO
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Arezzo;
in uscita per chi proviene da Firenze: Incisa Reggello.