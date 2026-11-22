A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata e in uscita.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Parma o di Reggio Emilia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.