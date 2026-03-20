A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE IN ENTRATA E IN USCITA IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 marzo, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Reggio Emilia.