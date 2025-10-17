A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia, al km 137+100, o di Parma, al km 110+400.