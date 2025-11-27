A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SASSO MARCONI
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata e in uscita.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Sasso Marconi nord o di Rioveggio, sulla stessa A1, o ancora la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.