A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SASSO MARCONI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SASSO MARCONI
Roma, 9 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Monte Mario”, dalle 21:00 di sabato 12 alle 6:00 di domenica 13 settembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio;
in uscita per chi proviene da Firenze: Badia, sulla A1 Direttissima.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.