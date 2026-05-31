A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SASSO MARCONI

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rioveggio, sulla A1 Panoramica, o di Badia, sulla A1 Direttissima, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.