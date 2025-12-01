A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SASSO MARCONI
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rioveggio o di Sasso Marconi nord, sulla stessa A1, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.