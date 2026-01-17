A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Roma, 17 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Capua;
in uscita per chi proviene da Napoli: Caserta nord.