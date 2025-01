A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SAN VITTORE

Roma, 12 gennaio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia e delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 gennaio, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Napoli: Caianello; –

in uscita per chi proviene da Roma: Cassino.