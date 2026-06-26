A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SAN VITTORE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SAN VITTORE
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 giugno, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Caianello;
in uscita per chi proviene da Roma: Cassino.