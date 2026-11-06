A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RIOVEGGIO Aggiornamento stazione alternativa
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RIOVEGGIO
Aggiornamento stazione alternativa
Aggiornamento stazione alternativa
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 23:00 di venerdì 6 alle 4:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Rioveggio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Sasso Marconi;
in uscita per chi proviene da Bologna, in considerazione della contestuale chiusura del tratto Sasso Marconi nord-Sasso Marconi, verso Firenze, per attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, si dovrà uscire alla stazione di Sasso Marconi nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.