A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI REGGIO EMILIA
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa Campegine, al km 124+400, o di Modena nord, al km 157+600 della stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.