A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI REGGIO EMILIA

Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord.