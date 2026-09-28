A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI REGGIO EMILIA IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.