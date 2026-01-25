A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PONTECORVO

Roma, 25 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 2:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ceprano;

-dalle 23:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiusa in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ceprano.