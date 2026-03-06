A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PARMA
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 marzo, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alla seguenti stazioni:
verso Milano: Fidenza, sulla stessa A1, o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia;
verso Bologna: Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1.