A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PARMA

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire avori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza o Terre di Canossa Campegine, rispettivamente al km 90+400 e al km 124+400 della A1, o la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.